Сергей Силкин: "Победа в финале Лиги чемпионов нужнее "Ливерпулю"

Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин поделился мнением по поводу финального матча Лиги чемпионов между "Реалом" и "Ливерпулем". Специалист считает, что фаворитом турнира будут мадридцы.

– Я бы хотел, чтобы трофей завоевал "Ливерпуль", потому что он играет очень интересно и зрелищно, – сказал Силкин. – Хотя понятно, что "Реал" – фаворит. Но у англичан хороший тренер, который создал неплохую команду, в составе есть качественные футболисты. В финале красные должны не отходить от своего стиля, им не нужно состязаться с "Реалом" в тактике, поскольку исполнители у соперника класснее.

Уверен, что нулевой ничьей не случится. Наоборот, голов должно быть много. Когда какая-то из команд забьет первой мяч, другая раскроется и мы увидим интересное зрелище. Испанцы уже привыкли к участию в финалах Лиги чемпионов. Один турнир выиграли, второй… Для "Ливерпуля" этот финал – больший раздражитель. У них должно быть больше концентрации, потому что победа англичанам нужнее. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)

"СЭ" проведет текстовую трансляцию финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Встреча состоится сегодня, 26 мая, и начнется в 21.45 по московскому времени.