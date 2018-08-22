Сергей Сидорчук: "Каждый гол в дуэли с "Аяксом" будет иметь колоссальное значение"

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился ожиданиями от матча с "Аяксом" в четвертом отборочном раунде Лиги чемпионов.

- Хорошее настроение, боевое. Как обычно перед матчем. Немного, конечно, волнуемся. Но все понимают, какая игра нас ждет. Так что и настрой у нас соответствующий, - цитирует футболиста "Динамо" Киев от Шурика". - Нам предстоит только первая часть двухматчевой дуэли с "Аяксом", после этого еще будет матч в Киеве. Нужно это помнить. Каждый гол будет иметь колоссальное значение. Уровень Лиги чемпионов сильно отличается от уровня Лиги Европы. Каждый футболист мечтает играть в этом турнире. Приложим все усилия, чтобы туда попасть.

Матч "Аякс" - "Динамо" начнется в 22.00 по московскому времени.