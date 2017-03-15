13:54 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Шавло: "Удержать шестое место в рейтинге УЕФА будет тяжело"

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Бывший полузащитник "Спартака" Сергей Шавло отметил, что выступление "Ростова" в Лиге чемпионов получилось успешным. По его словам, клубы должны думать не только о попадании в групповой турнир, но и показывать качественную игру.

– Россия шла к этому на протяжении нескольких лет, рад, что теперь в главном клубном турнире Европы у нас будет три клуба. При двух участниках в Лиге чемпионов не всегда удается выйти из группы, а теперь их может стать три, – сказал Шавло. – Удержать шестое место будет тяжело, но все зависит от выступления команд. Многие специалисты не верили в "Ростов", но дончане показали, что за счет характера, идеи и тренерских решений можно играть на приличном уровне с грандами европейского футбола.

Хотелось бы пожелать российским клубам не довольствоваться только попаданием в групповой турнир и получением призовых, а показывать еще и качественную игру, которую ждут болельщики. (Сергей АСТАХОВ)

У России будет три клуба в Лиге чемпионов!

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КОММЕНТАРИИ (3)
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serzheo

Конечно тяжело, ни Спартак ни ЦСКА играть в Евро не умеют. Да и не хотят, цель другая.

14:21

Басист

Тонко подколол ЦСКу, но метко.

14:21

Flamenco

И все это благодаря ФК "РОСТОВ"

14:03

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