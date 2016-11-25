12:48 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Семак: "Не был в шоке, когда узнал о победе "Ростова" над "Баварией"

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Пятикратный чемпион России Сергей Семак признался, что не был в шоке, узнав результат матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и "Баварией" (3:2). Также он отметил работу Курбана Бердыева в ростовской команде.

- Вопрос немного не по теме. Вы ведь играли у Курбана Бердыева в "Рубине". Когда увидели счет матча "Ростова" с "Баварией", были в шоке?

- Я не был в шоке. Везет тому, кто заслуживает, чтобы ему повезло. Конечно, "Бавария" смотрелась лучше, были моменты. Но тот настрой, желание и самоотдача, которые были у "Ростова", заставляют любить эту команду по всей России. За ту преданность делу и желанию бороться с первой до последней минуты, которые показывают ростовчане. Можно аплодировать. Курбан Бекиевич и в Казани создал хорошую команду. Сейчас в "Ростове" он еще раз доказывает, что он умеет работать и делает это прекрасно.

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