Сергей Семак: "Не был в шоке, когда узнал о победе "Ростова" над "Баварией"

Пятикратный чемпион России Сергей Семак признался, что не был в шоке, узнав результат матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Ростовом" и "Баварией" (3:2). Также он отметил работу Курбана Бердыева в ростовской команде.

- Вопрос немного не по теме. Вы ведь играли у Курбана Бердыева в "Рубине". Когда увидели счет матча "Ростова" с "Баварией", были в шоке?

- Я не был в шоке. Везет тому, кто заслуживает, чтобы ему повезло. Конечно, "Бавария" смотрелась лучше, были моменты. Но тот настрой, желание и самоотдача, которые были у "Ростова", заставляют любить эту команду по всей России. За ту преданность делу и желанию бороться с первой до последней минуты, которые показывают ростовчане. Можно аплодировать. Курбан Бекиевич и в Казани создал хорошую команду. Сейчас в "Ростове" он еще раз доказывает, что он умеет работать и делает это прекрасно.