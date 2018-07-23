Сергей Родионов: "ПАОК или "Базель"? Ни с одним из этих соперников легко не будет"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов считает, что в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов красно-белым предстоит встретиться с серьезным соперником. Команда Массимо Карреры на этой стадии главного еврокубкового турнира встретится с победителем пары ПАОК (Греция) – "Базель" (Швейцария).

– Внимательно следил за жеребьевкой, – приводит слова Родионова пресс-служба "Спартака". – И должен сказать, что нам достался весьма серьезный соперник, будь то ПАОК или "Базель". Это клубы с богатым опытом международных встреч, практически постоянно участвующие в еврокубках. Отмечу, что как в составе ПАОК, так и в составе "Базеля" очень большая группа квалифицированных, мастеровитых футболистов. Что касается греческой команды, то у нее на родине играть вдвойне сложнее из-за горячей поддержки темпераментных болельщиков. Словом, ни с одним из этих соперников легко не будет. Поэтому готовиться к предстоящим матчам необходимо со всей серьезностью и ответственностью, чтобы подойти к ним в полной боевой готовности.

Первая игра 3-го отборочного раунда состоится 7 или 8 августа в Салониках или Базеле соответственно, ответная - 14 августа в Москве. Победитель пройдет в четвертый отборочный раунд, проигравший попадает в групповой турнир Лиги Европы.