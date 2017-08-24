Сергей Родионов: "Не хотел бы в соперники "ПСЖ"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов перед жеребьевкой Лиги чемпионов рассказал о том, с кем точно не хотел бы встретиться в групповом турнире, передает из Монако спецкор "СЭ" Александр БОБРОВ.

– Кого хотели бы видеть в вашей группе из тех соперников, кто может достаться на жеребьевке?

– "Спартак" в последнее время не так часто выступает на групповом этапе Лиги чемпионов. Мы не ждем легкой группы. Прозвучит банально, но это так: слабых соперников там нет. Готовимся к самым серьезным играм. Кто бы ни попался. Понимаем, что все команды очень серьезного уровня.

– А есть команда или команды, с кем категорически не хотели бы встречаться?

– "ПСЖ". Но это мое личное мнение. Эта команда сегодня укомплектована сильными футболистами. В ее составе один из лучших игроков мира – Неймар. Но если все-таки попадется, будет интересно сыграть. Хотя и очень сложно.

– После жеребьевки клубы обычно решают организационные вопросы. Вы остаетесь в Монако?

– Да. И другие представители клуба – те, кто будет участвовать во встречах по юношеской Лиге чемпионов и по основному составу. Я остаюсь и улечу в Москву на следующий день. Если возникнут вопросы, сможем на месте их оперативно решить.

– Французский язык не забыли еще?

– (улыбается) Понимаю лучше, чем говорю. Практики, конечно, маловато. Пообщаться смогу, но придется непросто.