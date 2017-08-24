Сергей Родионов: "Достойным результатом для "Спартака" будет выход в Лигу Европы"

Генеральный директор "Спартака" Сергей Родионов отметил, что красно-белых устроит третье место в групповом турнире Лиги чемпионов и выход в плей-офф Лиги Европы. Сегодня в Монако состоялась жеребьевка, во время которой в соперники столичной команде достались "Севилья", "Ливерпуль" и "Марибор".

- Мы не ждали легкую группу, - приводит пресс-служба УЕФА слова Родионова. - Все участники Лиги чемпионов представляют грозную силу. Могло быть и хуже. Принимаем этот жребий и попробуем побороться. Для нас успехом станет выход из группы, достойным выступлением - попадание в Лигу Европы. Все остальное будет плохим результатом.