Сергей Ребров: "В киевском "Динамо" всегда была конкуренция за каждое место"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров в преддверии матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" отметил, что ключом к успеху его команды должна стать скорость и интенсивность действий.

– Я уверен, что Андрей Ярмоленко лидер команды, и нам его не хватает, – приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва. – Но в "Динамо" всегда была достойная конкуренция на каждое место. Надеюсь, мои подопечные поняли, что без скорости, без интенсивности побеждать в современном футболе невозможно. В Киеве "Бенфика" перебегала нас. Надеюсь, в Лиссабоне мы увидим совсем другой футбол.