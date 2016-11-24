Сергей Ребров: "Наполи" занимает незаслуженно низкое место в чемпионате Италии"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров сожалеет, что его команда не сумела добиться победы над "Наполи" (0:0) в матче группового турнира Лиги чемпионов. По словам специалиста, в этой встрече бело-голубым противостоял соперник, который занимает незаслуженно низкое место во внутреннем первенстве.

- Мне жаль, что команда старалась, работала, но не достигла результата. Поверьте, все мы настраивались на победу в сегодняшнем матче, - приводит пресс-служба динамовцев слова Реброва. - Это было видно по настроению ребят, и уже первые минуты матча это тоже показали. Мы пытались вырвать победу даже в конце поединка, но сил было, к сожалению, уже не так много.

- Что бы вы могли сказать о "Наполи"?

- Считаю, что эта команда сейчас в чемпионате Италии занимает незаслуженное место, "Наполи" должен быть гораздо выше. Уверен, в следующих турах неаполитанцы поправят свое положение. Потому что это действительно организованная команда, и какими бы ни были изменения в ее составе, всегда есть футболисты, которые могут заменить своих партнеров на поле и знают, что делать в рамках модели игры этого клуба.