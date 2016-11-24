Сергей Ребров: "Наполи" не позволил провести контратаки, на которые мы рассчитывали"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (0:0), что расчет на контратаки в этой встрече не сработал. Украинская команда заняла последнее место в турнирной таблице.

– Сегодня у нас играло достаточно молодых ребят, – приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва. – Тот опыт, который они получили в этом матче, неоценим. Никто не скажет, что мы играли на нулевую ничью и старались удержать этот счет. Мы играли против очень серьезной команды, не дали ей создать моменты. Это все благодаря сбалансированной игре в атаке и обороне. Были хорошие шансы, не удалось их реализовать. "Наполи" играет очень интенсивно, он не позволил нам провести контратаки, на которые мы рассчитывали.