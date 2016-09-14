02:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Ребров: "Наполи" хорошо изучил киевское "Динамо"

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Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:2) выразил сожаление по поводу поражения. Он отметил работу главного тренера итальянской команды Маурицио Сарри.

– Матч был для нас очень сложным, – приводит Tmw слова Реброва. – Но мы прекрасно понимали, что так и будет. Мне не в чем упрекнуть своих игроков. В конце концов всегда можно найти позитивные моменты. "Динамо" играло с желанием. В игре было два ключевых момента: в конце первого тайма, когда Милик забил два гола один за другим, и красная карточка Сидорчука во втором тайме. Сарри хорошо изучил нашу команду и произвел хорошее впечатление.

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