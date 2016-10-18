15:57 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Ребров: "Еще непонятно, что лучше перед Лигой чемпионов – выиграть или сыграть вничью"

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Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров перед матчем 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бенфики" назвал "орлов" являются лучшей командой Португалии. По его словам, киевляне выйдут на этот поединок с желанием реабилитироваться за свою неудачу в чемпионате. В субботу "Динамо" сыграло вничью с "Черноморцем" (1:1).

- Лига чемпионов – турнир лучших команд Европы, - приводит Sportarena слова Реброва. - "Бенфика" – лучшая команда в Португалии. Да, поменялись некоторые игроки, но вся структура, вся система осталась той же. В таком турнире сложно загадывать, сколько очков тебе нужно для той или иной цели. Мы играем дома, перед своими болельщиками, и должны побеждать.

Еще непонятно, что лучше перед такими матчами - выиграть или сыграть вничью. Я видел настроение ребят после поражения от "Зари", все хотели реабилитироваться и выиграть. В некоторых матчах мы это сделали. Надеюсь, что все ребята будут в нужном настроении, и мы сумеем добиться необходимого результата.

Дополнительная информация

https://sportarena.com/2016/10/18/rebrov-rudko-svoej-uverennoj-igroj-zasluzhil-byt-v/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 3-й тур
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