Сергей Ребров: "Доволен ничейным результатом матча с "Бешикташем"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua после матча 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Бешикташем" (1:1) подчеркнул, что для команды важно каждое заработанное очко в данном турнире. Специалист доволен результатом встречи с черно-белыми.

- В первом тайме игра у "Динамо" не клеилась. Можете сейчас, сразу после матча, проанализировать, почему так произошло?

- Я бы не сказал, что у нас не клеилась игра. Мы оборонялись, старались играть компактно.

- Сегодня "Динамо" добыло очко на выезде. Вы довольны? Это позитивный для вас результат?

- Любое очко в Лиге чемпионов крайне важно. Конечно, я доволен.

- Ярмоленко сегодня не показал той игры, которую ждут от него болельщики. Причина этих проблем кроется в повреждении спины или же есть какие-то другие причины?

- Нет проблем. Когда играет Ярмоленко, соперники уделяют ему много внимания. Андрей сегодня сделал все для команды.