Сергей Ребров: "Для "Динамо" жеребьевка могла сложиться значительно хуже"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. В соперники украинскому клубу достались "Наполи", "Бешикташ" и "Бенфика".

– Результаты жеребьевки для нас вполне приемлемые, - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва. - Как и в прошлом году, у нас ровная группа – три чемпиона своих стран и вице-чемпион одной из ведущих лиг. Нужно готовиться к каждой игре, одинаково настраиваться на любого соперника и ставить самые высокие задачи. Могло быть значительно хуже. Сейчас у нас интересная группа, где собрались равные по силе команды, шансы выйти в плей-офф есть у всех. Надеюсь, ребята это понимают.