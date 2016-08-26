04:09 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Ребров: "Для "Динамо" жеребьевка могла сложиться значительно хуже"

0
0
0

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров прокомментировал итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов. В соперники украинскому клубу достались "Наполи", "Бешикташ" и "Бенфика".

– Результаты жеребьевки для нас вполне приемлемые, - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва. - Как и в прошлом году, у нас ровная группа – три чемпиона своих стран и вице-чемпион одной из ведущих лиг. Нужно готовиться к каждой игре, одинаково настраиваться на любого соперника и ставить самые высокие задачи. Могло быть значительно хуже. Сейчас у нас интересная группа, где собрались равные по силе команды, шансы выйти в плей-офф есть у всех. Надеюсь, ребята это понимают.

0
0
0

Материалы REN-TV

Скончалась знаменитая чемпионка по баскетболу, экс-ведущая РЕН ТВ и...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Савченко назвала "подлой пакостью" решение отстранить Россию от...

Китай может отказаться от Паралимпиады из-за отстранения российских...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ