08:20 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Ребров: "Динамо" уступило "Наполи", но мне не в чем упрекнуть команду"

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Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров уверен, что команда может занести в свой актив игру в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:2). Специалист подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

- К сожалению, мы сегодня проиграли, - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва. - Тем не менее, ребят упрекнуть мне не в чем - даже действуя в меньшинстве, они старались, шли вперед, создавали моменты. Эту игру нужно занести нам в актив: по отдаче, желанию мы показали, что у нас есть команда. Соперник создавал численное преимущество в зонах наших крайних защитников, находил свободные зоны, врывался в них и за счет такой тактики выиграл матч.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Красно синий

Ищите вратаря нормального.Этот как дурачок бегал между штанг когда с метра головой забивали.

09:17

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