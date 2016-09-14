Сергей Ребров: "Динамо" уступило "Наполи", но мне не в чем упрекнуть команду"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров уверен, что команда может занести в свой актив игру в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Наполи" (1:2). Специалист подчеркнул, что ему не в чем упрекнуть своих подопечных.

- К сожалению, мы сегодня проиграли, - приводит официальный сайт УЕФА слова Реброва. - Тем не менее, ребят упрекнуть мне не в чем - даже действуя в меньшинстве, они старались, шли вперед, создавали моменты. Эту игру нужно занести нам в актив: по отдаче, желанию мы показали, что у нас есть команда. Соперник создавал численное преимущество в зонах наших крайних защитников, находил свободные зоны, врывался в них и за счет такой тактики выиграл матч.