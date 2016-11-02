Сергей Ребров: "Динамо" сделало все возможное, но "Бенфика" очень сильна"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после поражения от "Бенфики" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) посетовал на силу соперника. По его мнению, украинская команда играла хорошо.

- Мои игроки показали максимум, - цитирует Goal Реброва. - "Динамо" сделало все возможное, но "Бенфика" очень сильна. Моя команда играла очень хорошо. У нас было много мотивации во второй половине встречи. Мне понравилось отношение игроков после гола. Пытались сравнять счет, но, к сожалению, не смогли. "Бенфика" - отличная команда, которая никогда не проигрывает в домашних матчах, и это меняет настрой игроков.