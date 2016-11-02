08:58 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Ребров: "Динамо" сделало все возможное, но "Бенфика" очень сильна"

0
0
0

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после поражения от "Бенфики" в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов (0:1) посетовал на силу соперника. По его мнению, украинская команда играла хорошо.

- Мои игроки показали максимум, - цитирует Goal Реброва. - "Динамо" сделало все возможное, но "Бенфика" очень сильна. Моя команда играла очень хорошо. У нас было много мотивации во второй половине встречи. Мне понравилось отношение игроков после гола. Пытались сравнять счет, но, к сожалению, не смогли. "Бенфика" - отличная команда, которая никогда не проигрывает в домашних матчах, и это меняет настрой игроков.

0
0
0
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 4-й тур
Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Поклонская рассказала, как украинцы жалуются на власть в Киеве...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ