Сергей Ребров: "Динамо" не будет играть с "Наполи" на ничью"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров в преддверии матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Наполи" отметил, что его команда не будет подстраиваться под соперника. Игра состоится в Киеве 13 сентября.

– Наш соперник хорошо контролирует мяч, но часто теряет его возле чужой штрафной, чем можно воспользоваться, выбегая в быстрые контратаки, – цитирует Matchday.ua Реброва. – Но для начала нужно хорошо обороняться, поскольку нападение у итальянского коллектива производит сильное впечатление. В любом случае, мы не собираемся полностью подстраиваться под их футбол. Думаем о своей игре.

– В прошлом году вы стартовали в Лиге чемпионов с домашней ничьей. В ближайший вторник вас устроит такой результат?

– Мы никогда не играли и не будем играть на ничью. Важно быть на поле коман­дой, отдать все силы и понимать, за счет чего ты можешь реализовать все свои лучшие качества. Я об этом говорю постоянно. Результат может быть любым, но нужно сыграть так, чтобы не было стыдно ни перед собой, ни перед болельщиками. Уверен, что у нас будет потрясающая поддержка, и в этом наш безусловный козырь.