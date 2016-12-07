Сергей Ребров: "Болельщикам "Динамо" должно быть стыдно за то, что фанатов "Бешикташа" было больше"

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров после матча 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Бешикташа" (6:0) отметил, что болельщикам бело-голубых должно быть стыдно за этот поединок. На игре присутствовало 14306 зрителей, что является худшим показателем для матчей этого турнира на НСК "Олимпийский" для бело-голубых.

- Наверное, нашим болельщикам должно быть стыдно, что у "Бешикташа" больше фанатов на нашем стадионе, - приводит пресс-служба киевлян слова Реброва. - Да, мы должны отвечать за это своей игрой, я с этим согласен. Но, наверное, болельщики тоже должны жертвовать своим временем, чтобы прийти и поддержать команду в трудное время. Трудные моменты бывают у каждой команды, но мы должны быть вместе. Болельщики должны поддерживать свою команду, особенно во время неудач.

- В результате стычек болельщиков перед матчем некоторые из них попали в больницу. Как вы можете это прокомментировать?

- Как я могу это комментировать? То же самое было, когда наши болельщики попадали в какие-то инциденты в Неаполе. Мы тоже об этом знали. Болельщики знают, куда едут, все может быть. Я должен думать о футболе. Сегодня я видел перед игрой, как болельщики срывали сидения со верхнего яруса и бросали их на нижний. Я не думаю, что это болельщики "Динамо".