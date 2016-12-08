Сергей Колотовкин: "Конфликт Слуцкого с фанатами? Может, ему обидно стало…"

Экс-защитник ЦСКА Сергей Колотовкин в комментарии "СЭ" встал на сторону главного тренера армейского клуба Леонида Слуцкого в конфликте с фанатами, который случился накануне сразу после игры 6-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом".

– Вероятно, Слуцкий отреагировал подобным образом, потому что сдали нервы, – начал Колотовкин. – Я понимаю его как человека. Он всегда был спокойным и деликатным.

За семь лет многое было: под его руководством команда неоднократно становилась чемпионом, завоевывала разные награды. Может быть, просто стало обидно. Не могу сказать, что он не прав. Наверное, если бы у меня возникла похожая ситуация, я поступил бы так же. Мы должны воспитывать болельщиков. Помню, как однажды команда проиграла, и Леонид лично извинялся перед фанатами. Я за Слуцкого! (Любовь КОНЯЕВА)