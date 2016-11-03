Сергей Колотовкин: "Игра ЦСКА - уже диагноз!"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин уверен, что извинения главного тренера армейцев Леонида Слуцкого за поражение от "Монако" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов - мужской поступок. По его словам, специалист является заложником сложившейся ситуации.

- В последнее время ЦСКА выглядит неубедительно практически во всех линиях, - начал Колотовкин. - В команде наблюдается сильный дисбаланс. Оборона просто проваливает игру. Атакующий потенциал сильно снижен. Это подвело и в матче со "Спартаком", и с "Локомотивом". Это уже диагноз. Пора искать максимально оптимальный состав и вводить новые силы. Безусловно, необходим нападающий.

Что-то нужно делать с обороной, потому что то, как сейчас играют армейцы - безобразие. Ошибка на ошибке. На Акинфеева ложится серьезная нагрузка. Он выручает во многих моментах. Думаю, есть смысл поменять тактику. Может, стоит находиться ближе к своим игрокам в штрафной? А извинения Слуцкого перед болельщиками - нормальный мужской поступок. Он понимает, что не получается, но Леонид исходит из того, что у него есть. Головин пока не готов играть на таком уровне, Натхо - тоже от случая к случаю. (Любовь КОНЯЕВА)