15:37 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Колотовкин: "Игра ЦСКА - уже диагноз!"

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Вчера. Монако. "Монако" - ЦСКА - 3:0. Леонид СЛУЦКИЙ после матча.Никто не виноват. Что делать? О кризисе ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин уверен, что извинения главного тренера армейцев Леонида Слуцкого за поражение от "Монако" (0:3) в матче группового турнира Лиги чемпионов - мужской поступок. По его словам, специалист является заложником сложившейся ситуации.

- В последнее время ЦСКА выглядит неубедительно практически во всех линиях, - начал Колотовкин. - В команде наблюдается сильный дисбаланс. Оборона просто проваливает игру. Атакующий потенциал сильно снижен. Это подвело и в матче со "Спартаком", и с "Локомотивом". Это уже диагноз. Пора искать максимально оптимальный состав и вводить новые силы. Безусловно, необходим нападающий.

Что-то нужно делать с обороной, потому что то, как сейчас играют армейцы - безобразие. Ошибка на ошибке. На Акинфеева ложится серьезная нагрузка. Он выручает во многих моментах. Думаю, есть смысл поменять тактику. Может, стоит находиться ближе к своим игрокам в штрафной? А извинения Слуцкого перед болельщиками - нормальный мужской поступок. Он понимает, что не получается, но Леонид исходит из того, что у него есть. Головин пока не готов играть на таком уровне, Натхо - тоже от случая к случаю. (Любовь КОНЯЕВА)

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КОММЕНТАРИИ (1)
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SS-1525-Sergey

Согласен, что извинение из той же куче, что в раздевалке заставлял игроков за ним повторять, от них никому не легче. Делами нужно или как говорил один персонаж: "Ошибки надо не признавать. Их надо смывать. Кровью!" Поэтому кровь и пот на тренировках в матчах и раздевалках иначе - отставка!

15:49

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