Сергей Колотовкин: "Дзагоева и Еременко в матче с "Монако" могут заменить Натхо и Головин"

Бывший защитник ЦСКА Сергей Колотовкин в преддверии матча группового турнира Лиги чемпионов против "Монако" выразил мнение, что армейцам придется непросто в отсутствие Алана Дзагоева и Романа Еременко. Встреча состоится сегодня, начало – в 21.45 по московскому времени.

– Встреча между ЦСКА и "Монако" будет достаточно сложной. Но на уровне Лиги чемпионов легко не бывает, – сказал Колотовкин. – Дзагоев и Еременко стали очень серьезной потерей в атакующем плане. Это было заметно и в других играх, например, с "Уфой". Атакующий потенциал армейцев сейчас ниже, чем обычно. Скорее всего, Дзагоева и Еременко смогут заменить Натхо и Головин. Но уровень Алана и Романа, в любом случае, сильнее и выше. Вероятно, стартовый состав не будет сильно отличаться от матча с "Уфой".

Хотелось бы, чтобы ЦСКА победил, ведь очки нужно набирать. Но "Монако" – очень серьезный соперник. Думаю, армейцы победят со счетом 1:0. (Любовь КОНЯЕВА)

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