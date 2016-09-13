Сергей Колотовкин: "Бавария" - не приговор"

Бывший защитник "Ростова" и сборной России Сергей Колотовкин в преддверии игры группового турнира Лиги чемпионов между "Баварией" и ростовчанами высказал мнение, что вице-президент-тренер "Ростова" Курбан Бердыев сможет сформировать оптимальный состав команды на матч. Встреча в Мюнхене начнется сегодня в 21.45 по московскому времени.

– "Ростов" может показать качественную игру, но в рамках чемпионата России, – сказал Колотовкин. – Его сегодняшний соперник входит в четверку сильнейших клубов Европы. Шансов немного, но я хочу, чтобы получился красивый футбол. В "Ростове" на данный момент непонятно кто чем руководит. Но думаю, что Бердыев сможет сформировать оптимальный состав на предстоящую встречу.

Матч будет тяжелым для россиян, и единственно возможный положительный результат для нас – ничья. Но "Бавария" – не приговор, Бердыев, например, обыгрывал не менее сильный клуб – "Барселону". Главное, проявить характер, который у "Ростова" всегда был и будет. (Любовь КОНЯЕВА)