Сергей Кирьяков: "Если "Бавария" откроет счет в Мадриде, все может перевернуться"

Бывший нападающий "Карлсруэ" и "Гамбурга" Сергей Кирьяков отметил, что для "Баварии", которая вчера потерпела домашнее поражение от "Реала" (1:2) в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, еще не все потеряно. По его словам, немецкой команде нужно открыть счет в ответном матче.

– Ничья в Мюнхене стала бы более реальным отображением того, что происходило на поле, – считает Кирьяков. – "Бавария", как и всегда дома, делала акцент на нападении. Но немцы не лезли вперед безоглядно – все было довольно аккуратно, мы видели много позиционных атак. "Реал" оборонялся большими силами и по возможности остро контратаковал. Поначалу казалось, что все складывается в пользу хозяев – они владели преимуществом, но в таких встречах многое решают эпизоды и исполнительское мастерство. Испанцы проводили быстрые розыгрыши, стремительно выходили вперед со своей половины, создавали голевые моменты за счет индивидуальных качеств исполнителей.

– Главный тренер "Баварии" Юпп Хайнкес заявил, что оба мяча "Реала" – это подарки его команды. Согласны?

– Кто в матчах такого накала больше ошибается, тот и проигрывает. Я бы не сказал, что череда промахов немцев позволила сопернику забить два мяча. Просто мадридцы вынуждали допускать оплошности и пользовались этим.

– От Роналду ждали большего? Его голевая серия в Лиге чемпионов прервалась.

– Конечно, от Роналду и Месси, которые задали такую высокую планку, ждешь чудес в каждой игре. Но бывают моменты, когда нужно больше сработать на команду. Мы видели, что Криштиану отходил назад, помогал обороне. Не важно, забьет он или нет, главное – победа клуба в Лиге чемпионов. Тем более, у "Реала" это единственный шанс взять трофей в этом сезоне. Видно, насколько Мадрид настроен на это.

– Какого результата ждете от ответного матча?

– Здесь все непредсказуемо. Сколько раз случалось, что после побед на выезде все менялось. Не исключаю того, что если "Бавария" первой забьет на "Сантьяго Бернабеу", то все в этой паре перевернется.

Ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов "Реал" – "Бавария" состоится 1 мая, начало – в 21.45 по московскому времени. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)