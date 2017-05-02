Сергей Кирьяков: "Атлетико" попытается добыть ничью в матче с "Реалом"

Экс-форвард сборной России, главный тренер тульского "Арсенала" Сергей Кирьяков считает, что в первом полуфинале Лиги чемпионов "Атлетико" сыграет с "Реалом" от обороны. По его словам, на "Сантьяго Бернабеу" гостей устроит ничья.

– Соперники знают друг друга, много раз играли друг против друга. Понятно, что у предстоящей встречи будет несколько иной статус – это лучший клубный турнир Европы, – цитирует "Р-Спорт" Кирьякова. – Игрокам "Атлетико" потребуется больше везения, чем в чемпионате, потому что в национальном первенстве есть право на ошибку, которую можно исправить. Думаю, (главный тренер "Атлетико" Диего) Симеоне будет играть строго от обороны, постарается украсть пространство у "Реала" и заставить играть команды в контактный футбол, где постоянно будет большое скопление игроков.

Для футболистов "Реала" это достаточно неприятная манера ведения игры. Симеоне попробует уже в первом матче добиться более или менее приемлемого результата. Таким результатом станет ничья, а какой она будет – 0:0 или 1:1 – увидим. Мы знаем, что "Атлетико" неплохо действует на контратаках, в составе есть люди, которые быстро убегают в атаку и могут забить. Мы сегодня увидим закрытый футбол от "Атлетико" и индивидуальные действия от футболистов "Реала".

Матч "Реал" – "Атлетико" состоится сегодня, 2 мая, начало игры – в 21.45 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию поединка.