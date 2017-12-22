12:17 22 декабря | Футбол — Лига чемпионов

Сергей Карякин: "После разгрома "Спартака" от "Ливерпуля" было больно"

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Сергей КАРЯКИН.Сергей Карякин: "Если "Спартак" станет чемпионом, готов дать пару шахматных уроков Каррере"

Знаменитый российский гроссмейстер, давний болельщик "Спартака" Сергей Карякин в интервью "СЭ" подвел итоги первой части чемпионата России и поделился эмоциями от разгрома от "Ливерпуля"​ (0:7) в Лиге чемпионов.

– Какие эмоции испытали, когда узнали, что "Спартак" проиграл "Ливерпулю" со счетом 0:7?

– Честно, было больно. Я находился в Лондоне, но на матч попасть чисто физически не мог – выступал на турнире. Радует, что футболисты после такого тяжелого поражения собрались и победили в дерби ЦСКА. В какой-то степени, они реабилитировались перед болельщиками после Ливерпуля. Теперь с оптимизмом смотрю на перспективы команды в чемпионате России. (Павел ГУРЕВИЧ)

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (3)
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баламошка

Нам тоже. Я даже слышал, что некоторые конебакланы рыдали. От щасья)

13:00 22 декабря

shpasic

жизнь - боль.

12:50 22 декабря

echo2011

С тем же основанием эту заметку можно было дать в разделе "шахматы".

12:43 22 декабря