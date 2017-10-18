Сергей Карякин: "До сих пор под впечатлением от матча "Спартака" и "Севильи"

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отметил, что до сих пор находится под впечатлением от матча 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Севильей" (5:1). Он добавил, что хочет сохранить счастливый билет на память.

"До сих пор под впечатлением от вчерашнего матча! Счастливый билет сохраню на память!" – написал в Твиттере Карякин.

Напомним, после трех туров "Спартак" занимает второе место в группе E, уступая "Ливерпулю" по дополнительным показателям. В 4-м туре столичная команда на выезде сыграет с "Севильей". Матч состоится 1 ноября.

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