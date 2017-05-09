Сергей Карасев: "Хотел бы поработать в финале еврокубка"

Российский арбитр Сергей Карасев в эфире программы "Свисток" не согласился с позицией о недостаточном уровне российского судейства. Он отметил прогресс, которого смогла добиться его бригада по ходу сезона.

– Уровень российского судейства? Мы не хотим ничего никому доказывать, - сказал Карасев. - Это наша работа. Мы привыкли к прессингу. То, что у нас плохое судейство – я не согласен. Бригады Еськова и Безбородова также работают хорошо в Европе.

Я бы соврал, если бы не хотел поработать в финале еврокубка. Мы добились прогресса в этом году, хороший сезон. Сейчас мы едем к Корею и не будем рассматриваться для работы. Мы рады, что поедем на юниорский чемпионат мира-2017. Там будет много высококлассных арбитров. В преддверии чемпионата мира-2018 надо доказывать свой класс через игры.