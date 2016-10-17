Сергей Иванов поможет Карасеву в матче Лиги чемпионов

Сергей Карасев назначен главным арбитром на матч группового турнира Лиги чемпионов "Наполи" - "Бешикташ", сообщает пресс-служба УЕФА. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин. Четвертым арбитром назначен Алексей Лебедев, а дополнительными помощниками - Сергей Лапочкин и Сергей Иванов.

Напомним, что работа Сергея Иванова в матче между "Зенитом" и "Спартаком" вызвала большой резонанс. Главной претензией к Иванову стал незафиксированный фол Доменико Кришито. Защитник питерцев при счете 3:2 сбил Квинси Промеса, однако Иванов принял решение продолжать игру, и в ответной атаке "Зенит" заработал пенальти, который реализовал Жулиану. "Спартак" после игры попросил отстранить от работы Сергея Иванова до конца сезона.