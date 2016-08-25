Сергей Игнашевич: "Приятно будет встретиться с Вагнером"

Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, предположил, что у нападающего "Монако" Вагнера Лав будет высокая мотивация в противостоянии с армейцами. Бразильский форвард отыграл за ЦСКА 10 сезонов. В группе Е ЦСКА также сыграет с "Байером" и "Тоттенхэмом".

– Интересный жребий. Группа по уровню команд вполне сопоставима с прошлогодней, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Игнашевича. – Ни с одной из этих команд мы ранее не играли. Новые города и стадионы. Думаю, и футболисты, и наши болельщики могут быть довольны. Конечно, приятно будет встретиться с Вагнером. Не сомневаюсь, у него будет высокая мотивация в противостоянии с нашей обороной. Даже рискну предположить, что он чаще обычного будет идти в обводку, чтобы напомнить о себе армейским болельщикам. Что ж, это отличный вызов для нас.