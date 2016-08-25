21:43 25 августа | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Игнашевич: "Приятно будет встретиться с Вагнером"

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Защитник ЦСКА Сергей Игнашевич, комментируя итоги жеребьевки группового турнира Лиги чемпионов, предположил, что у нападающего "Монако" Вагнера Лав будет высокая мотивация в противостоянии с армейцами. Бразильский форвард отыграл за ЦСКА 10 сезонов. В группе Е ЦСКА также сыграет с "Байером" и "Тоттенхэмом".

– Интересный жребий. Группа по уровню команд вполне сопоставима с прошлогодней, – приводит официальный сайт ЦСКА слова Игнашевича. – Ни с одной из этих команд мы ранее не играли. Новые города и стадионы. Думаю, и футболисты, и наши болельщики могут быть довольны. Конечно, приятно будет встретиться с Вагнером. Не сомневаюсь, у него будет высокая мотивация в противостоянии с нашей обороной. Даже рискну предположить, что он чаще обычного будет идти в обводку, чтобы напомнить о себе армейским болельщикам. Что ж, это отличный вызов для нас.

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http://pfc-cska.com/novosti/vse-novosti/liga/sergej-ignashevich-prijatno-budet-vstretitsja-s-vagnerom/

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Материалы сюжета: Жеребьевка Лиги чемпионов для ЦСКА и "Ростова"

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Aleale

а нам то как интересно посмотреть как Вагнер обыгрывает всю защиту и закатывает Игарьку между ног.

22:03 25 августа

Ajccio

Сереженька, они же вам штук пять положат, а Вагнер глядишь дубль оформит

21:59 25 августа

Мяч Чудо

Вагнер 2 гола Игорьку забьёт.

21:58 25 августа

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