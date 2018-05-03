Сергей Хусаинов: "Судья должен был ставить два пенальти в ворота "Ливерпуля". Тот еще товарищ..."

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал судейство ответного полуфинала Лиги чемпионов "Рома" - "Ливерпуль" (4:2). Римский клуб выиграл, но в финал по сумме двух встреч вышли "красные".

- Не понял, почему в концовке Скомина поставил пенальти в ворота "Ливерпуля", а на 63-й минуте, когда игрок гостей рукой парировал рукой удар Эль-Шарави - нет? Нарушения ведь идентичные! - считает Хусаинов. - В первом случае еще и удаление должно было быть. Где последовательность?! Такие решения....Тот еще товарищ. (Виталий АЙРАПЕТОВ)