Сергей Хусаинов: "Рамос завалил Салаха борцовским приемом, нанеся травму. Это как минимум желтая карточка!"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал спорные эпизоды финала Лиги чемпионов "Реал" – "Ливерпуль". Он упомянул первый гол "Реала" в исполнении Карима Бензема и травму Мохамеда Салаха, полученную в столкновении с Серхио Рамосом.

– Гол Бензема? Начнем с того, что в момент передачи на него из глубины, француз находился вне игры. Но арбитр не отреагировал, - отметил Хусаинов. - Посчитал, что мяч достанется вратарю "Ливерпуля". А, видите, как в итоге все получилось… Если бы дал свисток, указав на офсайд Бензема, ничего бы и не было. Так что в какой-то степени судейский ляп.

Эпизод, когда мяч после прострела Фирмину попал в руку Каземиру? Это рикошет. Мяч же от ноги уже попал в руку. Не пенальти.

Травма Салаха? В том моменте Рамос потащил за собой египтянина, нарушая правила. Завалил его борцовским приемом и нанес в итоге травму. Конечно, был умысел. Тем более мы знаем, как играет этот защитник. Рамос, как минимум, заслуживал желтую карточку. (Виталий АЙРАПЕТОВ)