Сергей Хусаинов: "Победный гол Гризманна засчитан неверно"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что победный гол "Атлетико" в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" засчитан неверно. По мнению Хусаинова, автор мяча Антуан Гризманн находился вне игры.

– На мой взгляд, в момент передачи Гризманн уже находился в положении вне игры. Другое дело, что мяч к нему отлетел после касания головой игрока "Ростова". Но в данном случае нельзя рассматривать этот эпизод как голевой пас от футболиста гостей. Защитник шел на перехват, он не виноват, что мяч коснулся его головы, не делал передачу. Так что арбитр ошибся в трактовке положения "вне игры". Гол засчитан неверно, – считает Хусаинов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)