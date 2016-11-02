00:53 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Хусаинов: "Победный гол Гризманна засчитан неверно"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что победный гол "Атлетико" в домашнем матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Ростовом" засчитан неверно. По мнению Хусаинова, автор мяча Антуан Гризманн находился вне игры.

– На мой взгляд, в момент передачи Гризманн уже находился в положении вне игры. Другое дело, что мяч к нему отлетел после касания головой игрока "Ростова". Но в данном случае нельзя рассматривать этот эпизод как голевой пас от футболиста гостей. Защитник шел на перехват, он не виноват, что мяч коснулся его головы, не делал передачу. Так что арбитр ошибся в трактовке положения "вне игры". Гол засчитан неверно, – считает Хусаинов. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (12)
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lyutik

Гол засчитан неверно. Хусаинов прав - это было случайное касание мяча, или тогда давайте считать любое касание мяча в штрафной рукой пенальти. В 70-80-е годы это чистый офсайд. А сейчас начали - положение руки, пассивное положение или активное и т.д. Правила должны быть такими- это так и только так, и никаких трактовок!

01:35

Гаттузо зол!

дзэбил!!!!!!

01:30

TooM

Хусаинов=ДНО...

01:21

Alsenka

Вот так и судил г. Ху.саинов! Я,честный судья,что вы себе позволяете(с)))))

01:17

П_о_в_а_р

Это просто Хусаинов...

01:15

zik

Хусаинов давно вышел в тираж

01:11

MAYERICK

Когда же ЭТА судейская нелепость заткнется?!..........

01:08

NickNo

Вы бы ещё у Романцева спросили

01:05

никнейм1

Смотри повтор идиот. Во время паса не было вне игры. Жаль не выстояли. Всё равно молодцы. Хусаинов алкаш.

01:04

Противник осень-весна

Правильная трактовка!

01:04

nikmaxpayne

Бред. не было вне игры. Хоть и обидно что проиграли

01:03

rotor

На повторе же видно, что в момент паса вне игры точно не было.

01:03

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