Сергей Хусаинов: "Пенальти в ворота чехов назначен верно"

Известный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал решения судьи Бенуа Бастьена в концовке матча 1-го тура Лиги чемпионов "Виктория" - ЦСКА (2:2). Арбитр не засчитал гол армейцев, а в добавленное время назначил пенальти в ворота чешской команды. 11-метровый удар реализовал Никола Влашич.

- Чистый пенальти в ворота чехов, - сказал Хусаинов. - Без сомнений. Фол на игроке, к которому летел мяч. Футболист "Виктории" на глазах арбитра повалил Фернандеса в штрафной. Двух мнений быть не может. При этом незадолго до этого армейцы забили чистый гол.

Как говорит Александр Егоров (глава департамента судейства и инспектирования РФС - Прим. "СЭ"), решения принимаются по понятиям, а не по судейскому кодексу. Там никакого нарушения со стороны Мариу не было. (Арман МКРТЧЯН)