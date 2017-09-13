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12:05 | Футбол — Лига чемпионов

Сергей Хусаинов: "Пенальти в ворота "Бенфики"? Было явное движение руки"

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Вчера. Лиссабон. "Бенфика" - ЦСКА - 1:2. 71-я минута. Александр ГОЛОВИН (слева) и Алан ДЗАГОЕВ поздравляют Тимура ЖАМАЛЕТДИНОВА, который только что забил победный гол.Орлы! Рабинер - о победе ЦСКА над "Бенфикой"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика"ЦСКА (1:2) Ундиано Мальенко принял правильное решение, назначив пенальти в ворота португальской команды. По его словам, защитник "орлов" Андре Алмейда сделал движение рукой, преградив путь мячу в своей штрафной.

– В конце первого тайма Васин вел активную борьбу за мяч с футболистом хозяев – верно ли судья оценил эпизод, не назначив пенальти?

– Прихват обоюдный. Надо было сыграть на опережение и зафиксировать нарушение в атаке, когда португалец стал активно атаковать Васина, и все завершилось падением первого. Судья принял верное решение.

– Следующий эпизод – одиннадцатиметровый в ворота "Бенфики". Рука обороняющегося была в неестественном положении?

– Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда. - Прим. "СЭ") сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Gordon

Газетчики такие газетчики... Хусаинов уже лет ДЦАТЬ не в теме изменений в Правилах. Никому нахрен не нужный. Вот и самовыражается. А его всё спрашивают и спрашивают... ЦСКА с победой, а нарушения там не было от слова "совсем".

12:51

shpasic

сколько уже можно спрашивать мнение этого "эксперта". все и так помнят его "непредвзятое" судейство.

12:45

vassel

Согласен полностью. Рука была не за спиной, а сбоку. И было движение вот такой вот руки вместе с телом в сторону мяча!!!

12:31