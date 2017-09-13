Сергей Хусаинов: "Пенальти в ворота "Бенфики"? Было явное движение руки"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что судья матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" – ЦСКА (1:2) Ундиано Мальенко принял правильное решение, назначив пенальти в ворота португальской команды. По его словам, защитник "орлов" Андре Алмейда сделал движение рукой, преградив путь мячу в своей штрафной.

– В конце первого тайма Васин вел активную борьбу за мяч с футболистом хозяев – верно ли судья оценил эпизод, не назначив пенальти?

– Прихват обоюдный. Надо было сыграть на опережение и зафиксировать нарушение в атаке, когда португалец стал активно атаковать Васина, и все завершилось падением первого. Судья принял верное решение.

– Следующий эпизод – одиннадцатиметровый в ворота "Бенфики". Рука обороняющегося была в неестественном положении?

– Было явное движение руки. "Кошачим движением" он (Андре Алмейда. - Прим. "СЭ") сначала преградил путь мячу, а потом начал прятать за спину. Решение логично, и предупреждение абсолютно верное. (Евгений БЕЛОУСОВ)

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