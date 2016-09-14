Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с первым голом "Байера" в ворота ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он отметил, что судьи не обратили внимание на положение "вне игры" и попадание мяча в руку игроку немецкой команды.
– Мяч дошел до нападающего через руку игрока "Байера". Команда получила преимущество. Вдобавок было и "вне игры" в момент передачи, – сказал Хусаинов. – Допустили ли судьи ошибку? Это человеческий фактор. (Сергей АСТАХОВ)
Трансляция матча "Байер" - ЦСКА
Излучение Промкооперации и Пищев
Сам Хусаинов представлял из себя ярчайший пример "человеческого фактора" в матчах псевдонародной дряни, которые судил... всякий раз в нем этот фактор проявлялся...
22:46 14 сентября
Русский Я
вчера был судейский беспредел из за пеналя, тут человеческий фактор)))
22:43 14 сентября
Ралпачан Фляйшманъ
желудь через плечо.
22:40 14 сентября
Krasin
просто, нечестно начавшись, матч всех реально выбесил. но к перерыву всё наладилось) теперь бы выиграть у них - было бы мега круто! Ждём второй тайм... Интересно...
22:39 14 сентября
shpasic
и чё? нужно было давать под столом судьям, а ГВК побрезговал.
22:18 14 сентября