Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с первым голом "Байера" в ворота ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он отметил, что судьи не обратили внимание на положение "вне игры" и попадание мяча в руку игроку немецкой команды.

– Мяч дошел до нападающего через руку игрока "Байера". Команда получила преимущество. Вдобавок было и "вне игры" в момент передачи, – сказал Хусаинов. – Допустили ли судьи ошибку? Это человеческий фактор. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА