22:07 14 сентября | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Хусаинов: "Гол в ворота ЦСКА?
Был офсайд и игра рукой"

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Известный российский арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал эпизод с первым голом "Байера" в ворота ЦСКА в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Он отметил, что судьи не обратили внимание на положение "вне игры" и попадание мяча в руку игроку немецкой команды.

– Мяч дошел до нападающего через руку игрока "Байера". Команда получила преимущество. Вдобавок было и "вне игры" в момент передачи, – сказал Хусаинов. – Допустили ли судьи ошибку? Это человеческий фактор. (Сергей АСТАХОВ)

Трансляция матча "Байер" - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 1-й тур

Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Излучение Промкооперации и Пищев

Сам Хусаинов представлял из себя ярчайший пример "человеческого фактора" в матчах псевдонародной дряни, которые судил... всякий раз в нем этот фактор проявлялся...

22:46 14 сентября

Русский Я

вчера был судейский беспредел из за пеналя, тут человеческий фактор)))

22:43 14 сентября

Ралпачан Фляйшманъ

желудь через плечо.

22:40 14 сентября

Krasin

просто, нечестно начавшись, матч всех реально выбесил. но к перерыву всё наладилось) теперь бы выиграть у них - было бы мега круто! Ждём второй тайм... Интересно...

22:39 14 сентября

shpasic

и чё? нужно было давать под столом судьям, а ГВК побрезговал.

22:18 14 сентября

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