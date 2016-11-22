Сергей Хусаинов: "ЦСКА пробил "домашний" пеналек"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов, комментируя "СЭ" пенальти в ворота "Байера" в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, сказал, что 11-метровый назначен неверно.
– Считаю, арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота "Байера". У защитника не было злого умысла по отношению к Мариу Фернандесу. Он не видел армейца, который выскочил из-за спины. Контакт? Да, был. Опасность нанести Фернандесу травму? Ребят, защитник москвичей сам шел на этот контакт, он искал этой травмы, как говорится. Слава богу, ее не получил. Так что пеналек домашний, – сказал Хусаинов.
Chibisov
За спартак только опущенные и петухи болеют вроде чмоки,митяя и прочая подзаборная шушара с тушинских подвалов)
22:28
advvlad
Spartak-Online1 Сложно поверить, что вы помните 90-е... Мамка на инет денег дала, вот и отрываетесь...
22:28
marksan
Айртон______ Ты, мясо, АЕК вспомни, кипрский!
22:25
Саша Керж
Неужели опять ГВК? Как-то не верится, что его руки до международной арены судей дотянулись.
22:25
marksan
Spartak-Online1____ А ты просто не русский!
22:24
Spartak-Online1
zda5 Хусаиныч старый мясник. Помню как ЦСКА в девяностых убивал в играх со спартаком.-------------вас не надо было убивать,вы уже сами до матча ложились под нас)))
22:23
Айртон
Даже если предположить, что пенальти и был, то он всё-равно левейший, на рефлексе, никакой угрозы воротам в этом эпизоде не было, и лошади врядли бы забили без такого подарка.)) Впрочем, всё равно не помогло, и вылет закономерен.))
22:23
Spartak-Online1
Хусаинов красава! Потроллил конюшню)))
22:21
advvlad
ПетерМунк. А ты, дружок, чьих будешь? Не чавкаешь, поди, когда булки точишь?
22:20
Aborigen06
Давай топай, ларек тебя ждет...
22:20
Ралпачан Фляйшманъ
если Хусаинов по делу сказать, то нечего кукарекать на пенальти, которые Зенитушке с ромбиками дают. учитесь одни и те же ситуации одинаково трактовать, секта, а то будете жалким подобием человека, как сегодняшний Безбородов с его блееньем.
22:19
foreverCSKAforever
Хусаинов приходится мужем Безбородову или все еще хуже, чем кажется на первый взгляд?
22:19
Chibisov
Николай ВасильевичЪ О помню тот матч,когда этот гн*деныш 8 минут добавил и свистнул только после гола силина,редкостная скотина и продажная холуйская морда этот ХУ*саинов!
22:19
Mamoru
Не видел армейца? Значит надо было смотреть. Фернандес шел на нарушение? Так и зарабатываются больше половины пенальти.
22:18
Chibisov
Не подскажете в какой группе лиги чемпионов играет спартак?:))И кому забил глушняк,реалу или барселоне?:)))Славься АЕК порвавший хрюшек на стадии зачатия)))
22:17
Николай ВасильевичЪ
Кусаинов-ну ты и удод!Забыл уже,как заказ выполнял добавив 8 минут в игре Зенита с Балтикой!???Деньга карман не жгла???
22:17
Chibisov
Если так,то переиграть матч ростов-спартак,так как кудряшев правил не нарушал:)
22:16
ПетерМунк.
Пенальти левейший, Фернандес почище Титьки-балерины кривлялся. Лошади отскочили, Игоряна с обновлением рекорда!
22:16
Hammer on it
То есть против народной это грация грубая и 100 удаление, а тут домашний пеналек? Иди проспись! Или как кричат армейские фаны: " судья спартак"!
22:15
BeeBop
Хусаинов, если тебе в рербра ногой со всей силы, интересно как бы ты завизжал?!
22:14
zda5
Хусаиныч старый мясник. Помню как ЦСКА в девяностых убивал в играх со спартаком.
22:13
pafalex
Завидует мясной Хусаинов... спартачок то неизвестно когда вы ЛЧ выйдет, если вообще выйдет когда нибудь...
22:13
Chibisov
хусаинов всю свою продажную карьерку подсвистывал ромбозадым,самый мерзкий судейка и теперь имеет совесть еще комментарии давать.За его судейские фокусы срок на зоне мотать надо,взяточник и холуй!
22:12
advvlad
rama67 Позвольте поинтересоваться. Вы 67 раз в раму упирались или с 1967 года уперты? Спасибо.
22:12
marksan
rama67____ А тебе лучше молчать! Такой же иксперд!
22:12
marksan
Ну, и гуано этот Хусейн ибн эксперт Хренов!
22:10
advvlad
Сирожа, вы отчего такой? Лавэ, тупость, образование, воспитание?
22:06
rama67
Всё по делу сказано!!!
22:05
jаhlexx
пока увидел 8 месседжей коней, а по сути прав судья
22:05
Mark Krass
кто это кукарекнул?
22:02