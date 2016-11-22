21:46 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Хусаинов: "ЦСКА пробил "домашний" пеналек"

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Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов, комментируя "СЭ" пенальти в ворота "Байера" в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, сказал, что 11-метровый назначен неверно.

– Считаю, арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота "Байера". У защитника не было злого умысла по отношению к Мариу Фернандесу. Он не видел армейца, который выскочил из-за спины. Контакт? Да, был. Опасность нанести Фернандесу травму? Ребят, защитник москвичей сам шел на этот контакт, он искал этой травмы, как говорится. Слава богу, ее не получил. Так что пеналек домашний, – сказал Хусаинов.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2016/17. 5-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (34)
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Chibisov

За спартак только опущенные и петухи болеют вроде чмоки,митяя и прочая подзаборная шушара с тушинских подвалов)

22:28

advvlad

Spartak-Online1 Сложно поверить, что вы помните 90-е... Мамка на инет денег дала, вот и отрываетесь...

22:28

marksan

Айртон______ Ты, мясо, АЕК вспомни, кипрский!

22:25

Саша Керж

Неужели опять ГВК? Как-то не верится, что его руки до международной арены судей дотянулись.

22:25

marksan

Spartak-Online1____ А ты просто не русский!

22:24

Spartak-Online1

zda5 Хусаиныч старый мясник. Помню как ЦСКА в девяностых убивал в играх со спартаком.-------------вас не надо было убивать,вы уже сами до матча ложились под нас)))

22:23

Айртон

Даже если предположить, что пенальти и был, то он всё-равно левейший, на рефлексе, никакой угрозы воротам в этом эпизоде не было, и лошади врядли бы забили без такого подарка.)) Впрочем, всё равно не помогло, и вылет закономерен.))

22:23

Spartak-Online1

Хусаинов красава! Потроллил конюшню)))

22:21

advvlad

ПетерМунк. А ты, дружок, чьих будешь? Не чавкаешь, поди, когда булки точишь?

22:20

Aborigen06

Давай топай, ларек тебя ждет...

22:20

Ралпачан Фляйшманъ

если Хусаинов по делу сказать, то нечего кукарекать на пенальти, которые Зенитушке с ромбиками дают. учитесь одни и те же ситуации одинаково трактовать, секта, а то будете жалким подобием человека, как сегодняшний Безбородов с его блееньем.

22:19

foreverCSKAforever

Хусаинов приходится мужем Безбородову или все еще хуже, чем кажется на первый взгляд?

22:19

Chibisov

Николай ВасильевичЪ О помню тот матч,когда этот гн*деныш 8 минут добавил и свистнул только после гола силина,редкостная скотина и продажная холуйская морда этот ХУ*саинов!

22:19

Mamoru

Не видел армейца? Значит надо было смотреть. Фернандес шел на нарушение? Так и зарабатываются больше половины пенальти.

22:18

Chibisov

Не подскажете в какой группе лиги чемпионов играет спартак?:))И кому забил глушняк,реалу или барселоне?:)))Славься АЕК порвавший хрюшек на стадии зачатия)))

22:17

Николай ВасильевичЪ

Кусаинов-ну ты и удод!Забыл уже,как заказ выполнял добавив 8 минут в игре Зенита с Балтикой!???Деньга карман не жгла???

22:17

Chibisov

Если так,то переиграть матч ростов-спартак,так как кудряшев правил не нарушал:)

22:16

ПетерМунк.

Пенальти левейший, Фернандес почище Титьки-балерины кривлялся. Лошади отскочили, Игоряна с обновлением рекорда!

22:16

Hammer on it

То есть против народной это грация грубая и 100 удаление, а тут домашний пеналек? Иди проспись! Или как кричат армейские фаны: " судья спартак"!

22:15

BeeBop

Хусаинов, если тебе в рербра ногой со всей силы, интересно как бы ты завизжал?!

22:14

zda5

Хусаиныч старый мясник. Помню как ЦСКА в девяностых убивал в играх со спартаком.

22:13

pafalex

Завидует мясной Хусаинов... спартачок то неизвестно когда вы ЛЧ выйдет, если вообще выйдет когда нибудь...

22:13

Chibisov

хусаинов всю свою продажную карьерку подсвистывал ромбозадым,самый мерзкий судейка и теперь имеет совесть еще комментарии давать.За его судейские фокусы срок на зоне мотать надо,взяточник и холуй!

22:12

advvlad

rama67 Позвольте поинтересоваться. Вы 67 раз в раму упирались или с 1967 года уперты? Спасибо.

22:12

marksan

rama67____ А тебе лучше молчать! Такой же иксперд!

22:12

marksan

Ну, и гуано этот Хусейн ибн эксперт Хренов!

22:10

advvlad

Сирожа, вы отчего такой? Лавэ, тупость, образование, воспитание?

22:06

rama67

Всё по делу сказано!!!

22:05

jаhlexx

пока увидел 8 месседжей коней, а по сути прав судья

22:05

Mark Krass

кто это кукарекнул?

22:02

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ