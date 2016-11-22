Сергей Хусаинов: "ЦСКА пробил "домашний" пеналек"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов, комментируя "СЭ" пенальти в ворота "Байера" в матче группового турнира Лиги чемпионов против ЦСКА, сказал, что 11-метровый назначен неверно.

– Считаю, арбитр ошибся, назначив пенальти в ворота "Байера". У защитника не было злого умысла по отношению к Мариу Фернандесу. Он не видел армейца, который выскочил из-за спины. Контакт? Да, был. Опасность нанести Фернандесу травму? Ребят, защитник москвичей сам шел на этот контакт, он искал этой травмы, как говорится. Слава богу, ее не получил. Так что пеналек домашний, – сказал Хусаинов.

Трансляция матча ЦСКА - "Байер"