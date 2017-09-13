Сергей Хусаинов: " Был ли офсайд у Жамалетдинова? Такие моменты трактуются в пользу атаки"

Известный в прошлом арбитр Сергей Хусаинов считает, что по итогам матча 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов "Бенфика" - ЦСКА (1:2) нельзя обвинить испанскую бригаду арбитров во главе с Ундиано Мальенко в предвзятости. По его словам, судья грамотно выбирал позицию во всех спорных моментах.

- Жамалетдинов не был в офсайде перед тем, как забил победный гол?

- После повтора с боковой камеры, создалось ощущение, что он находился в правильном положении. Такие моменты все равно трактуются в пользу атаки. Предвзятости я не увидел. Показателем стала реакция игроков "Бенфики", на лицах которых читалась обида.

- Спустя 5 минут после гола армейцев показалось, что мяч после удара со штрафного угодил в руку получившего предупреждение Вернблума.

- Он действительно выставлял локоть, но игры рукой не было - мяч попал в лицо Березуцкому. Арбитр находился рядом, и, не сомневаюсь, что правильно оценил эпизод.

- Как в целом оцените действия испанской бригады?

- Не было спорных эпизодов. Этот арбитр хорошо знает манеру южных команд, игроки которых падают при малейшем касании. На европейском уровне для пенальти нужно более акцентированное нарушение правил в штрафной. Надо отметить превосходный выбор позиции арбитра во всех спорных ситуациях - он сам оценил все эпизоды. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Сергей Хусаинов: "Мальенко верно назначил пенальти в ворота "Бенфики"