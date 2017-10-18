Сергей Горлукович: "Возвращается "Спартак" чемпионского сезона"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, красно-белые навели порядок в обороне. По его словам, команда также набрала необходимые физические кондиции.

– Счет не отражает того, что происходило на поле?

– Счет на табло, что его теперь обсуждать? Нужно говорить о другом.

– О чем?

– Возвращается "Спартак" чемпионского сезона. По игре, самоотдаче, дисциплине. Прежде всего, команда набрала необходимые физические кондиции. Вчера игроков хватило на все 90 минут, чего не было в предыдущие месяцы. И, похоже, наконец-то, наведен порядок в обороне. Да, было у "Севильи" 2-3 момента. Но это ведь не 6-7, как прежде. Правда?

– А что можете сказать тем скептикам, которые считают, что если бы не спасения Селихова и Комбарова, красно-белые бы ни за что не выиграли?

– Смотрите мой предыдущий ответ – счет на табло. Зачем белое называть черным, когда это не так? Нужно быть объективным. (Виталий АЙРАПЕТОВ)