Сергей Горлукович: "Только нездоровые люди называют Рамоса убийцей. Он не хотел травмировать Салаха"

Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Сергей Горлукович не увидел злого умысла в действиях защитника "Реала" Серхио Рамоса в отношении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. В решающем матче, который "Реал" выиграл 3:1, Рамос нанес травму Салаху в первом тайме. Египтянин был заменен и рискует пропустить чемпионат мира-2018.

- Это чисто игровой момент. Никакого злого умысла я не увидел. Шла борьба. Вот и все. В футболе все бывает. Рамос и Салах боролись за мяч. Рамос ведь не вывернул руку египтянину, тот просто упал неудачно. Отсюда и травма, - сказал Горлукович.

- Однако многие называют сейчас Рамоса "мусором", убийцей.

- Ну что тут сказать. Это нездоровые люди могут так говорить. Зачем на них обращать внимание? У нас в стране с каждым годом их становится все больше и больше.

- Чем объясните ошибки Кариуса?

- А вратарь оказался не готов к игре. Я не знаю, почему Клопп не поменял его после первого гола. Кариус оказался не готов к финалу Лиги чемпионов, перегорел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)