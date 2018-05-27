Сергей Горлукович: "Только нездоровые люди называют Рамоса убийцей. Он не хотел травмировать Салаха"

Бывший защитник сборных СССР, СНГ и России Сергей Горлукович не увидел злого умысла в действиях защитника "Реала" Серхио Рамоса в отношении нападающего "Ливерпуля" Мохамеда Салаха в финале Лиги чемпионов. В решающем матче, который "Реал" выиграл 3:1, Рамос нанес травму Салаху в первом тайме. Египтянин был заменен и рискует пропустить чемпионат мира-2018.
- Это чисто игровой момент. Никакого злого умысла я не увидел. Шла борьба. Вот и все. В футболе все бывает. Рамос и Салах боролись за мяч. Рамос ведь не вывернул руку египтянину, тот просто упал неудачно. Отсюда и травма, - сказал Горлукович.
- Однако многие называют сейчас Рамоса "мусором", убийцей.
- Ну что тут сказать. Это нездоровые люди могут так говорить. Зачем на них обращать внимание? У нас в стране с каждым годом их становится все больше и больше.
- Чем объясните ошибки Кариуса?
- А вратарь оказался не готов к игре. Я не знаю, почему Клопп не поменял его после первого гола. Кариус оказался не готов к финалу Лиги чемпионов, перегорел. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
алЕкс
Горлукович давно прославился неадекватными комментариями, вот еще одно доказательство. Борцовский прием на футбольном поле должен караться удалением, а не индульгенцией от заслуженного спартаковца.
16:59
баламошка
Serenky25 У ДЕДА самого больше 50 звезд на фюзеляже.//////////////Бугага)) P.S. Полностью согласен с Железным Человеком. Рамос прихватывал Салаха за руку, но то, что таким образом он хотел его травмировать - несусветная чушь! Вот когда он локтями в воздухе орудует, может он и хочет кому-нить в пятак дать - это уж я не знаю что там он хочет, может просто защитить себя хочет. А то, что Салах неудачно упал плечом - дело несчастного случая. Футболисты по 100 раз так падают - и здоровенькими на ножки обратно встают. Просто люди любыми правдами и неправдами хотят оправдать поражение своей любимой команды. Ну а кто-то просто настолько фанатеет от игры Салаха, что любой толчок, пинок или удар по ноге в его адрес воспринимает как святотатство. Да, Рамос частенько грязно играет, но не в том эпизоде. P.S. Серхио Рамос один из величайших защитников современности, а может и величайший.
16:48
Serenky25
У ДЕДА самого больше 50 звезд на фюзеляже.
16:36