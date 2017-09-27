Сергей Горлукович: "Сработал ли план Карреры на игру? А какой он был?"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что в моменте с голом Фернанду со штрафного виноват голкипер "красных" Лорис Кариус. По его словам, он не заметил, что у главного тренера Массимо Карреры был план на игру.

– На сколько процентов сработал план Карреры на игру?

– А какой план был?

– Сыграть вторым номером, от обороны, на контратаках?

– От обороны? Хм. И получать шесть моментов у своих ворот? Не смешите меня!

-Зато "Спартак" свой единственный шанс использовал.

– Вы меня уговариваете что ли? Я своего мнения не изменю! Какой момент?

– Гол Фернанду со штрафного.

– Да какой это момент? Штрафной. Там вратарь гостей сыграл безобразно. Фернанду пробил почти по центру! Очевидная ошибка голкипера. Вот и все. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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