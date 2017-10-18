Сергей Горлукович: "Спартак" вернулся на прежние рельсы. Молодцы! Я восхищен!"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что восхищен игрой красно-белых.

– После игр с "Марибором" и "Ливерпулем" красно-белым здорово "доставалось" от вас…

– А я от своих прежних слов не отказываюсь. "Спартак" тогда еще, считаю, мало критиковали. Нужно было жестче ругать. А многие даже продолжали хвалить… Но в начале сезона, да и вообще до перерыва на матчи сборных, "Спартак" выглядел безобразно. Сейчас я признаю, что команда ожила и вернулась на прежние рельсы. Молодцы! Я восхищен! Когда хорошо – тогда хорошо.

– Хоть к кому-то есть претензии по игре?

– Нет. По самоотдаче, желанию, борьбе какие могут быть вопросы?

– Теперь москвичи выйдут из группы?

– После жеребьевки я сразу говорил, что шансы неплохие. Но в матчах с "Марибором" и "Ливерпулем" мы увидели очень бледный "Спартак". Теперь совсем другое дело! (Виталий АЙРАПЕТОВ)