18:21 | Футбол — Лига чемпионов

Сергей Горлукович: "Промесу нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб"

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Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что нападающему Квинси Промесу нужно уезжать в Англию, чтобы прогрессировать.

 
Вторник. Москва. &quot;Спартак&quot; - &quot;Севилья&quot; - 5:1 Болельщики красно-белых увидели один из лучших матчей клуба в Лиге чемпионов.Сергей Горлукович: "Вернулся чемпионский "Спартак"

– Промес вчера доказал, что зимой ему нужно уезжать в Европу?

– Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет.

– Куда уезжать?

– Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.

– Муса из ЦСКА туда уже уехал…

– Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.

– Промесу не светит такая же участь?

– Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2017/18. 3-й тур
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КОММЕНТАРИИ (1)
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БобровФан

Промес избегает борьбы, если соперник плотно прессингует, это его слабое место. При всей увертливости и техничности. Фортуна с ним, хотя он не очень любит трудиться. В принципе Спартак обойдется без Промеса, пусть даже и меньше станет забивать. А сам Промес? Ну что же, риск это дело выбора, пусть сам и решит.

18:55