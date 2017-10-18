Сергей Горлукович: "Промесу нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Севильи" (5:1) отметил, что нападающему Квинси Промесу нужно уезжать в Англию, чтобы прогрессировать.
– Промес вчера доказал, что зимой ему нужно уезжать в Европу?
– Тут уже все зависит от него. Смотря что он выберет – деньги или футбол. Если деньги, то останется. Если хочет прогрессировать, то нужно, конечно, уезжать. Уровень, безусловно, позволяет.
– Куда уезжать?
– Я бы посоветовал в Англию. Это все-таки сейчас сильнейший чемпионат.
– Муса из ЦСКА туда уже уехал…
– Ну и что теперь всем сидеть на месте и не двигаться что ли? Пример Мусы лишний раз показывает уровень нашего чемпионата. Тут ты лучший, а в Англии садишься на лавочку.
– Промесу не светит такая же участь?
– Не попробуешь – не узнаешь. Но, считаю, ему нужно рискнуть и уехать в хороший английский клуб, чтобы продолжить прогрессировать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)
БобровФан
Промес избегает борьбы, если соперник плотно прессингует, это его слабое место. При всей увертливости и техничности. Фортуна с ним, хотя он не очень любит трудиться. В принципе Спартак обойдется без Промеса, пусть даже и меньше станет забивать. А сам Промес? Ну что же, риск это дело выбора, пусть сам и решит.
18:55