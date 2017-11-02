Сергей Горлукович: "Промес даже пьяным будет лучшим в чемпионате России"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) отметил, что красно-белые могут выйти в раунд плей-офф. По его словам, испанский клуб виноват в том, что в конце встречи оставалась интрига.

– Теперь слабо верится в выход красно-белых из группы?

– Выигрывай два матча – и выходи! Все в руках "Спартака".

– Николай Писарев сказал: "Спартак" заставил "Севилью" отбиваться дома в последние минуты, а это дорогого стоит". Вас тоже концовка обнадежила?

– Да ничего это не стоит! Если бы в итоге хотя бы ничью увезли после 0:2, я бы еще понял. А так… Да, был у гостей всплеск эмоций, не более. Скорее даже "Севилья" виновата в том, что допустила такую ситуацию. Думаю, при Эмери испанцы гораздо раньше убили бы интригу.

– Промес в целом не убедил?

– Для него российский чемпионат никакой сложности не представляет. Ему в принципе можно подписать контракт со "Спартаком" еще на 10 лет и играть на своем уровне, не особо напрягаясь, получая удовольствие от жизни. Он даже пьяным будет лучшим в нашей лиге, где нет ни скоростей, ничего… Лига чемпионов – совсем другое дело.

Если вы заметили, когда "Севилья" медленно катала мяч, красно-белые чувствовали себя относительно спокойно. А вот как только хозяева ускорялись, начинали обострять, москвичи уже и не знали, что им делать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)