Сергей Горлукович: "Победа в Москве со счетом 5:1 бывает только раз в 100 лет"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов против "Севильи" (1:2) отметил, что испанцы одержали заслуженную победу. По его словам, "Севилья" оказалась сильнее москвичей по всем компонентам.

– Мое мнение однозначно. Заслуженная победа "Севильи". Все нормально, как и должно было быть… – констатировал Горлукович.

– "Спартак" разочаровал?

– Нет, почему разочаровал? "Севилья" вчера оказалась просто сильнее по всем компонентам. В этом все дело. Мастерство и опыт испанцев взяли верх. Хотя нужно признать: это уже не та "Севилья", которую мы видели при Унаи Эмери. К сожалению, победа в Москве (5:1) бывает только раз в 100 лет… Вчера мы это поняли. В общем, красно-белые уступили средней испанской команде.

– Каррера после игры признал: "Видимо, мы немного боялись, стеснялись соперника в первом тайме".

– Не знаю, чего они там стеснялись. Сейчас, после поражения, уже можно говорить все, что хочешь. Игра все показала. Даже если бы матч завершился вничью, это не было бы справедливым результатом.

– Еще одна фраза тренера красно-белых: "Мне очень жаль, что мы подарили "Севилье" целый тайм".

– Мне сложно сказать, трусливо ли играл "Спартак" или нет. В любом случае, с подобным настроем такие матчи не выигрывают. Тем более столь важные, определяющие. (Виталий АЙРАПЕТОВ)