Сергей Горлукович: "Дошли до того, что "Спартак" борется. Вот ведь достижение"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (1:1) отметил, что ничего не ожидал от красно-белых. По его словам, из английского клуба не надо делать небожителей.

– Ожидали более смелой игры от красно-белых, или считаете, Каррера выбрал единственно верную тактику?

– Да ничего я, честно говоря, не ожидал. Если соперник имел шесть классных моментов, то о чем еще можно говорить? Меня удивила реализация "Ливерпуля". А "Спартак", к сожалению, в этом сезоне ничем не удивляет.

– Но ведь бились, старались!

– Если бы еще в Лиге чемпионов не старались! Мы уже дошли до того, что "Спартак" борется! Чемпион старается – вот ведь достижение какое!

– "Спартаку" все-таки не "Кубань" противостояла, а "Ливерпуль".

– Ну и что? Когда в последний раз "Ливерпуль" выигрывал чемпионат Англии? Да и в Лиге чемпионов команда побеждала больше дести лет назад... Зачем вы из них делаете небожителей? (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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