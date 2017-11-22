Сергей Горлукович: "Да у России переоцененный чемпионат!"

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович после матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "Марибора" (1:1) отметил, что у красно-белых еще остались шансы на выход в плей-офф при удачном выступлении в Ливерпуле.

– Промес – переоцененная фигура?

– Да у нас переоцененный чемпионат! Вот и все.

– С Лигой чемпионов можно проститься?

– Почему? Шанс еще есть. Впереди матч в Ливерпуле. Все в руках спартаковцев. Могли брать три очка. Но виной всему такой вот непрофессионализм. Что тут еще добавить? А знаете, что самое интересное?

– Что?

– "Марибор" забил в стиле "Спартака" 90-х! В классическом, фирменном стиле. Хорошая атака получилась. Если абстрагироваться, что забил соперник, на эту комбинацию приятно было посмотреть. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полное интервью с Горлуковичем