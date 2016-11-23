Сергей Чикишев: "Травмы ведущих игроков сказались на игре "Динамо" в матче с "Маккаби"

Главный тренер молодежной команды "Динамо" Сергей Чикишев после матча 2-го отборочного раунда Юношеской лиги УЕФА против израильского "Маккаби" (1:1) отметил, что на игру команды повлияли травмы ведущих полузащитников. Этот результат не позволил бело-голубым выйти в плей-офф. Первая игра команд в Израиле завершилась вничью 0:0.

- У нас выбыли два ведущих игрока - Грулев и Могулкин, два фланговых полузащитника, поэтому в двух матчах у нас не было выбора, - приводит ТАСС слова Чикишева. - Если был бы выбор, то мы бы поддерживали высокий темп игры. Нашей задачей-минимум было попадание в весеннюю часть турнира, и она была реальна. К сожалению, мы к ней оказались не готовы.

По самоотдаче нет претензий к ребятам. Единственное, я в перерыве сделал замечание, что было понятно, что они могут нам забить только с какого-то "стандарта", что и получилось в итоге. Ребята были предупреждены, но один из наших игроков нарушил игровую дисциплину.