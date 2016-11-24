Сергей Балахнин: "Бавария" понимала, что неприемлемо уступать "Ростову", но уже было поздно"

Бывший главный тренер "Ростова" Сергей Балахнин признался, что был бы доволен и ничьей в матче 5-го тура группового турнира Лиги чемпионов с "Баварией". Он отметил, что ростовчане, победив мюнхенцев (3:2), добились исторического успеха.

- Не удивился победе "Ростова", но верил с трудом. Я бы даже был доволен ничьей в противостоянии против такого соперника, - отметил Балахнин. - К счастью для нас, ростовчане устояли и добились исторического успеха.

- Выход в плей-офф несколько успокоил "Баварию" вчера?

- Успокоенность присутствовала у мюнхенцев. Не все сильнейшие вышли в стартовом составе. Это и понятно - из группы вышли, в чемпионате предстоит важный матч. "Бавария" взвинтила обороты после третьего гола, но было уже поздно. Игроки понимали, что уступать "Ростову" неприемлемо.

- В последние 15 минут было тревожно за результат?

- Да. Опасных моментов особо не возникло, но напряжение не отпускало. У "Баварии" в последних матчах есть проблемы. Однако победу "Ростова" принижать ни в коем случае нельзя. Это историческое событие для клуба и города. (Сергей АСТАХОВ)