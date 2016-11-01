Сергей Андреев: "Акинфеева просто жалко"

Известный отечественный футболист и тренер Сергей Андреев выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не заслужил критики в свой адрес в связи с неудачами в Лиге чемпионов. Голкипер пропустил мяч в концовке матча группового турнира против "Монако" (1:1). Эта игра стала для него в турнире 40-й подряд, в которых он не может сохранить ворота в неприкосновенности.

- Честно, Игоря просто жалко, - сказал Андреев. - Все это началось после бразильского чемпионата мира. Да, человек ошибся. Но сколько лет он уже играет, сколько спасал. Выдающийся вратарь! А что он творил в матче с "Монако". Как он прыгал! И после этого ему еще предъявляют претензии? (Филипп ПАПЕНКОВ)

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