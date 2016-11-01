Сергей Андреев: "Акинфеева просто жалко"

Известный отечественный футболист и тренер Сергей Андреев выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не заслужил критики в свой адрес в связи с неудачами в Лиге чемпионов. Голкипер пропустил мяч в концовке матча группового турнира против "Монако" (1:1). Эта игра стала для него в турнире 40-й подряд, в которых он не может сохранить ворота в неприкосновенности.
- Честно, Игоря просто жалко, - сказал Андреев. - Все это началось после бразильского чемпионата мира. Да, человек ошибся. Но сколько лет он уже играет, сколько спасал. Выдающийся вратарь! А что он творил в матче с "Монако". Как он прыгал! И после этого ему еще предъявляют претензии? (Филипп ПАПЕНКОВ)
Delacroix
Претензии вратарю за то что пропускает?! Действительно, какая дерзость! Низко в ножки кланяемся! Спасибо, пропускайте ещё !
15:00
stronger
Акинфеев в клубе просто закис. Ему надо было ещё несколько лет назад уехать играть в Европу.
14:56
Блудный Свин
у него оклад 2 евроломтя в год. чо его жалеть??? Оо
14:48