14:13 | ФУТБОЛ — Лига чемпионов

Сергей Андреев: "Акинфеева просто жалко"

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Известный отечественный футболист и тренер Сергей Андреев выразил мнение, что вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев не заслужил критики в свой адрес в связи с неудачами в Лиге чемпионов. Голкипер пропустил мяч в концовке матча группового турнира против "Монако" (1:1). Эта игра стала для него в турнире 40-й подряд, в которых он не может сохранить ворота в неприкосновенности.

- Честно, Игоря просто жалко, - сказал Андреев. - Все это началось после бразильского чемпионата мира. Да, человек ошибся. Но сколько лет он уже играет, сколько спасал. Выдающийся вратарь! А что он творил в матче с "Монако". Как он прыгал! И после этого ему еще предъявляют претензии? (Филипп ПАПЕНКОВ)

Полностью интервью Андреева

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Delacroix

Претензии вратарю за то что пропускает?! Действительно, какая дерзость! Низко в ножки кланяемся! Спасибо, пропускайте ещё !

15:00

stronger

Акинфеев в клубе просто закис. Ему надо было ещё несколько лет назад уехать играть в Европу.

14:56

Блудный Свин

у него оклад 2 евроломтя в год. чо его жалеть??? Оо

14:48

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