Сергей Алейников: "Нельзя сказать, что защита "Реала" слабая, а "Ювентуса" – сильная"

Экс-игрок "Ювентуса" Сергей Алейников в интервью "СЭ" отметил, что не может отдать предпочтение одной из команд в финале Лиги чемпионов. Также бывший футболист сравнил оборону туринцев и "Реала".

– Арриго Сакки назвал оборону "Реала" посредственной.

– Не стоит судить столь категорично. Нельзя сказать, что защита "Реала" слабая, а "Ювентуса" – сильная. Даже в самой сильной команде бывают и слабые аспекты. Все зависит, против кого и как играешь. Команда вышла в финал Лиги чемпионов и идет на втором месте в чемпионате, поэтому не считаю ее оборону посредственной.

– Кому отдаете предпочтение в финале?

– В этом противостоянии шансы изначально – "50 на 50". Прогноза не дам. Просто хочу увидеть красивый футбол.

Полное интервью Серегя Алейникова